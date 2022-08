Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le foto scacciacrisi per il compleanno: «Alla faccia di chi ve vo male»

La lontananza dai social di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli il giorno del compleanno del modello, che il 31 luglio ha soffiato sulle sue 32 candeline, aveva subito messo in allarme i fan della coppia, facendo temere il peggio. E invece, a qualche ora di distanza, è arrivata la (ri)conferma del loro amore.

Malore per Pierpaolo Pretelli: cosa è successo al modello

Alla faccia de chi ve vo male. Tiè!#prelemi Babbalei senza ritorno 😂 pic.twitter.com/NwWxWRFLKT — Ricky Palazzolo (@RickyPalazzolo) August 2, 2022

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le foto scacciacrisi per il compleanno del modello

La torta, i baci, gli sguardi languidi e le risate: non manca davvero nulla ai festeggiamenti di Pierpaolo, che fa sedere sulle sue ginocchia la fidanzata, rivelando una perfetta sintonia di coppia, a dispetto delle malilingue che li volevano già in crisi.

Ma non è finita perché, secondo i meglio informati, i due ragazzi, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip nel 2020, starebbero pensando di convolare a nozze. «Quando mi farà la proposta ci sposeremo, per adesso viviamo giorno per giorno» aveva detto la Salemi a SuperguidaTv a proposito del loro amore. Insomma, altro che crisi: Giulia e Pierpaolo non potrebbero essere più uniti di così. Come ha scritto su Twitter Ricky Palazzolo, «alla faccia di chi ve vo male».

