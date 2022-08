Francesco Totti-Ilary Blasi, spunta una clausola nell'accordo di separazione e riguarderebbe lei: ecco di cosa si tratta

Ilary Blasi non potrà lasciare Roma per trasferirsi a Milano. È questa l'ultima indiscrezione sulla coppia più chiacchierata dell'estate, che poche settimane fa ha annunciato il divorzio dopo 20 anni d'amore.

Francesco Totti e la clausola nell'accordo di separazione con Ilary Blasi, che non potrà lasciare Roma

Mentre la conduttrice lascia la villa al mare di Sabaudia per dare il cambio a Francesco Totti, che vi trascorrerà i prossimi giorni di vacanza, si fa largo un nuovo retroscena riportato da Nuovo tv che riguarderebbe una delle clausole dell'accordo di separazione della coppia.

Come riporta il settimanale di Riccardo Signoretti, pare che l’ex calciatore della Roma abbia chiesto, tramite i propri avvocati, all’ex moglie di rimanere a vivere a Roma invece di trasferirsi a Milano. Sembra infatti che Ilary fosse già pronta ad acquistare una casa nel capoluogo lombardo dove risiedere con i figli, ma che Totti non fosse affatto d'accordo e che per tale ragione sia ricorso a un accordo scritto.

Per il momento queste voci non sono state confermate né smentite dai diretti interessati, che continuano a mantenere un profilo basso con i media. Quello che è certo è che i figli restano una priorità per Francesco e Ilary, che faranno di tutto per tutelare il loro benessere. Anche a costo di rinunciare a Milano.

