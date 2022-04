Malore per Pierpaolo Pretelli: cosa è successo al modello

Paura per Pierpaolo Pretelli. Mentre è impegnato a lavorare al suo primo spettacolo, l'ex velino di Striscia la Notizia si trova a fronteggiare alcuni problemi di salute alla cervicale che pochi giorni fa gli hanno causato un malore.

A raccontarlo su Instagram era stata la fidanzata Giulia Salemi, suscitando la preoccupazione dei fan: «Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andavo a Roma ma ha avuto una sorte di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente».

Dopo giorni di silenzio, Pierpaolo Pretelli è tornato sui social per tranquillizzare i follower e spiegare quanto è successo. «La cervicalgia non mi lascia stare» ha detto il modello, rispondendo alle domande dei fan su Instagram. «Colpa dell'accumulo di tanto stress e tensioni. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert del corpo».

L'ansia e lo stress accumulati da quando è uscito dal Gf Vip sono stati fatali per Pierpaolo, che ha avuto un crollo fisico per la pressione mediatica degli ultimi mesi. Al momento l'ex vippone si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici per scongiurare problemi più seri. Nel frattempo continua a lavorare al suo spettacolo, che presto debutterà nei teatri di Roma e Milano.

