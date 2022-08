Fabrizio Corona e il figlio Carlos, brindisi in Sicilia: «Alla libertà di mio padre...»

Dopo il soggiorno romantico a Capri con Sara Barbieri, Fabrizio Corona si concede una vacanza a tre con la sua promessa sposa e il figlio Carlos, ormai ventenne. La nuova famiglia allargata è arrivata pochi giorni fa a Noto, in Sicilia, dove sta trascorrendo un periodo di relax tra sole, piscina e serate in allegria.

Per il ragazzo, ricoverato lo scorso anno in una clinica svizzera per alcune «ossessioni» – così le aveva definite lui stesso nel corso di un'intervista a Chi –, il peggio sembra passato mentre si gode un po' di tempo con il padre. Insieme cantano, ballano e scherzano: una parvenza di ritrovata normalità che gli dà la forza di ricominciare.

A dichiararlo è lo stesso ventenne che ieri sera a tavola ha voluto brindare al padre, alla loro vacanza insieme e al loro rapporto. «Vorrei brindare alla libertà di mio padre» esordisce Carlos con il calice alzato. «A una vacanza insieme che facciamo dopo quattro anni. Se lo è meritato dopo fatica e duro lavoro. Noi questa vacanza ce la meritiamo nel nome della felicità e della libertà». Parole commosse e sentite accolte con vivo entusiasmo dai presenti.

