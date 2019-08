Giulia Provvedi e l’addio a Pierluigi Gollini: «Idee diverse sulla relazione e mancanza di rispetto»

Mercoledì 14 Agosto 2019, 20:24

“Dopo il GF siamo tornati più forti che mai, ma poi mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere, ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione ... “, Giulia Provvedi torna a parlare della fine della sua relazione con, con cui era tornata insieme dopo un periodo di separazione.Giulia, ora impegnata in giro per l’Italia con la sorella Silvia nelle vesti di deejay, ha scelto la serenità e si gode la sua estate da single: “La mancanza di rispetto non è solo il tradimento, penso che noi donne ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi ho scelto la mia serenità piuttosto che uno stato di infelicità, sono una ragazza che dà l'anima in ogni relazione, così ho fatto, non dico che lui non l'abbia fatto, ma dopo due anni tiri le somme e ho preferito che le nostre strade si separassero”.I rapporti, nonostante l’addio, sono buoni: “Abbiamo convissuto un sacco di tempo e io non amo le persone che chiudono i rapporti. Semplicemente scelgo la mia serenità, ma gli vorrò sempre bene, vorrò sempre il suo bene e il suo successo. E ora mi godo l'estate da single”.