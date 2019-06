Le Donatella si confessano: «Ecco perchè abbiamo rifatto il seno. Corona acqua passata, con Gollini è finita»

Giovedì 20 Giugno 2019, 22:44

“Visto come siamo cresciute? Avevamo voglia di sfoderare la nostra sensualità perché nella quotidianità siamo maschiacce. Io adoro ridere sempre a fare casino, Silvia sostiene che prima era più mascolina”,, Silvia e Giulia Provvedi, parlano dell’amore finito con i loro fidanzati e della forma fisica, compreso l’intervento che entrambe hanno fatto alTutte e due infatti si sono fatte aiutare dal chirurgo: “Abbiamo rifatto il seno – ha confessato Silvia ad Oggi - Giulia nel 2015, io un annetto fa perché all’Isola avevo perso 8 chili e non mi piacevo più”.Giulia ha dimenticato Fabrizio Corona (“Corona è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore. Comunque sì, Corona è perdonato, non sono una persona rancorosa”), mentre Silvia è single dopo la rottura con Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta: “Sì, è finita ma non voglio parlarne per ora. Io e lui sappiamo come sono andate le cose e questo basta