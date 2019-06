Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati, l'annuncio su Instagram: «La verità la sappiamo solo noi»

Domenica 16 Giugno 2019, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È stata la stessa sorella bionda delle Donatella's a dare l'annuncio in una stories su Instagram. Un messaggio ufficiale ai fan per evitare che la notizia esca da altre fonti., questa la prima parte dell'annuncio.Gollini, portiere dell'Atalanta dei miracoli, in questi giorni è in vacanza dopo una lunga stagione che lo ha visto imporsi titolare della squadra di Gasperini e pronto ad affrontare l'avventura della Champion's League.- aggiunge Giulia Provvedi - Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili».