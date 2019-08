Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, ritorno di fiamma per la coppia?

Chiara Ferragni in topless su Instagram: valanga di critiche per lo scatto social​

Mercoledì 7 Agosto 2019, 16:02

A distanza di qualche mese dall'addio, sembra checi stiano riprovando. La cantante de Le Donatella ed il portiere dell'Atalanta, una coppia molto amata sui social, si stanno riavvicinando dopo la rottura, avvenuta prima dell'inizio dell'estate.A rivelarlo è il settimanale di gossip Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, ha scritto: «, senza troppo clamore, ha deciso di dare una nuova opportunità al suo ex,». La gemella di Silvia Provvedi, infatti, sarebbe pronta a tornare sui propri passi dopo aver lasciato l'estremo difensore e rapper. A distanza di mesi, ancora non è chiaro quale sia stato il motivo della rottura, anche se Spy aveva parlato di un presunto tradimento da parte di 'Piergollo' mentre Giulia Provvedi si trovava all'interno della Casa del Grande Fratello Vip.Secondo Chi, quella tranon sarebbe stata una vera e propria rottura, bensì un lungo periodo per prendersi una pausa di riflessione. I fan della coppia, per festeggiare, dovranno però pazientare: al momento, infatti, non ci sono conferme ufficiali.