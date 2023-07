Giulia De Lellis a Gerusalemme: «Vado in giro così perché ho l'ansia...». Poi, la preghiera per i fan e i suoi cari

di Redazione Web

Le ragioni che spingono le persone a fare un viaggio in Israele sono tante. Spesso è il desiderio di mettersi alla prova, staccare la presa o misurarsi con i propri limiti per scoprire le proprie possibilità. Lo sa bene Giulia De Lellis che si sta godendo il suo viaggio e nelle ultime ore si trova a Gerusalemme. L'influencer, nelle sue Instagram stories sta pubblicando ogni suo spostamento o luogo che sta visitando. Tra i tanti posti, Giulia ha visitato anche il Muro Occidentale che è il luogo più sacro ma c'è qualcosa che continua a farla stare «in ansia». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Giulia De Lellis in vacanza in Israele: «Tutto il giorno senza cellulare, ma...»

Giulia De Lellis, in vacanza in Israele vittima di catcalling? «Ah no, i fischi non erano per me..»

«Io sto andando in giro così (con il turbante in testa ndr.) perché ho l'ansia che la bruciatura in fronte mi lasci la cicatrice o la macchia e purtroppo, il cappello mi fa male».

Poi, Giulia De Lellis, sempre nelle sue Instagram stories ha raccontato ai suoi fan di essersi recata al Muro Occidentale dove ha lasciato un bigliettino per la sua famiglia e i suoi fan. «Ho scritto un pensiero per la mia famiglia, i miei cari, gli amici e anche per tutti voi che mi seguiti da anni - ha scritto Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -. Si dice che tutte le preghiere o desideri salgano da questo punto preciso del muro del pianto, per questo arrivano con dei bigliettini super chiusi che incastrano dove si trova un piccolo spazio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA