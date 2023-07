Giulia De Lellis in vacanza in Israele: «Tutto il giorno senza cellulare, ma...»

di Redazione Web

Bastano meno di quattro ore di volo dall'Italia per trovarsi catapultati in un'altra dimensione: un semplice volo per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni quotidiane e raggiungere un luogo dei sogni: Israele. Ma c'è anche deserto e calore e un sole alto, avvolgente. Lo sa bene Giulia De Lellis, che nelle ultime ore, si sta godendo la vacanza facendo lunghe passeggiate e visitando posti meravigliosi pubblicando ogni suo spostamento nelle sue Instagram stories per tenere sempre aggiornati i suoi fan. Ma nelle ultime ore non è stato proprio così. Andiamo a vedere cosa è successo.

Giulia De Lellis, in vacanza in Israele vittima di catcalling? «Ah no, i fischi non erano per me..»

Giulia De Lellis, il cagnolino Tommy sta male: «Ha del liquido nel cervello, si deve operare»

«Tutto il giorno senza telefono ma circondata di volontari straordinari che si sono raccontati e ci hanno fatto allenare intensamente con loro». Sono queste le parole che Giulia De Lellis ha scritto a corredo della foto pubblicata nelle sue Instagram stories.

Israele. Paese che istintivamente porta a pensare a due città, «le due capitali», Gerusalemme e Tel Aviv. Terra di convivenza, tormentata, delle tre più grandi religioni monoteiste. Israele rappresenta però una cosa su tutte: è natura. Una natura viva, e viva proprio a partire da due elementi: il mare e il deserto che Giulia De Lellis non smette di fotografare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA