Baby George è diventato grande, i 10 anni del principino futuro re. La foto per il compleanno e il tradimento a mamma Kate

Oggi è un grande giorno a Buckingham Palace, il principe George compie 10 anni e nel giorno del suo compleanno, la famiglia reale si prepara per i festeggiamenti a porte chiuse con mamma Kate (41 anni), papà William (41 anni) e i fratelli Charlotte (8 anni) e Louis (5 anni). L'account ufficiale dei principi del Galles ha pubblicato la foto del principe George che, a diffferenza degli altri compleanni dell'erede al trono, non è stata scattata dalla principessa Kate, bensì da una fotografa professionista, Millie Pilkington, che ha immortalato anche i principi Charlotte e Louis nel giorno dei loro compleanni più recenti.

Il post dedicato a George ha ricevuto moltissimi commenti da parte dei sudditi e la dedica di mamma Kate e papà William è stata dolcissima.

Buon compleanno principe George

Il principe George era dolcissimo nella foto che lo ha immortalato per il ritratto ufficiale nel giorno del suo decimo compleanno. Si trovava ai piedi del palazzo di Windsor, con indosso una camicia a quadri blu e bianca, con jeans e stivali verde acqua, simili allo stile del padre William. I genitori hanno augurato il migliore dei compleanni al primogenito che li ha resi così felici.

Il futuro re d'Inghilterra (secondo in linea di successione) si sta preparando sempre di più ad assumere ruoli di spicco e a presenziare maggiormente durante gli eventi ufficiali per iniziare a muovere i primi passi in quello che sarà il suo "pane quotidiano" tra qualche anno.

Per oggi, però, George può mettere in pausa gli impegni e le pressioni che già da adesso iniziano a farsi sentire, e può giocare con i fratelli Charlotte e Louis e i genitori William e Kate, circondato all'amore della famiglia e dei sudditi che sono pazzi di lui.

