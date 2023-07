Kate Middleton resterà sveglia oltre la mezzanotte: «È diventata un po' una tradizione»

di Redazione web

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia nella Royal House. Il principe e la principessa di Galles, William e Kate per i loro sudditi, celebreranno il decimo compleanno del piccolo George, futuro re d'Inghilterra, domani 22 luglio.

Secondo le informazioni che hanno raggiunto i tabloid inglesi, William e Kate ospiteranno un gruppo di amici nella tenuta di Windsor per l'occasione.

Il decimo compleanno di George

I preparativi per il giorno speciale del piccolo George sono in corso. La principessa Kate Middleton è una fan dei dolci fatti in casa e ha rivelato che la cosa che più di tutte ama fare per i suoi figli alla vigilia dei loro compleanni ogni anno quando è apparsa in A Berry Royal Christmas di Mary Berry nel 2019 è realizzare la torta: «Adoro preparare un dolce. È diventata un po' una tradizione e rimango sveglia fino a mezzanotte con una quantità ridicola di glassa, ne faccio troppa. Ma l'adoro».

Ma quale sarà il tema della torta per il decimo compleanno del piccolo George?

La torta di George

Il futuro re ha manifestato più volte in occasioni pubbliche il suo interesse per gli aerei e per lo sport, proprio come il papà. Kate Middleton, dal canto suo, ha dimostrato le sue capacità culinarie durante l'anniversario del Sistema sanitario inglese durante il quale, insieme al principe William, si è messa a farcire dei cupcake.

