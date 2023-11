Chiara Nasti e Zaccagni derubati in casa, l'influencer rompe il silenzio: «Perché non ci sono pattuglie?»

di Alessia Di Fiore

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno subìto un furto nella loro abitazione: alla coppia sono stati rubati gioielli, contanti e oggetti dal valore pari a 70mila euro. A dare l'allarme è stato proprio il calciatore della Lazio, che una volta appurato insieme alla moglie, che qualcuno aveva violato la loro abitazione, hanno allertato le autorità.

Chiara Nasti, cosa ha detto

Poco fa l'influencer si è esposta a riguardo sui social: «Grazie per i messaggi! Io Thiago e Mattia siamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere», scrive la Nasti sulle sue storie Instagram. «L'unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell'estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell'abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!», conclude.

