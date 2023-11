Chiara Nasti risponde ai follower, poi si sfoga: «Non ci ascolta nessuno, ecco perché non ne parlo»

di Alessia Di Fiore

Chiara Nasti, in treno per Napoli, coglie l'occasione per rispondere ad alcune domande dei suoi follower di Instagram. Tra chi le chiede di Thiago, e chi invece di una seconda gravidanza, una follower ha chiesto all'influencer il motivo per cui, con la sua notorietà, non si esprimesse mai su temi sociali.

Chiara Nasti, lo sfogo

La Nasti risponde « Non penso che sia importante condividere post su determinate tematiche solo perchè va di moda, piuttosto cercherei delle soluzioni al problema», poi scrive «tanto puoi essere chi vuoi, condividere all'infinito, non si risolve mai niente, MAI. Il che è preoccupante... Non ci ascolta mai nessuno, follia». Poi riprende a rispondere a domande di altro genere.

