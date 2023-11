Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, furto da 70mila euro nella casa di Roma: cosa hanno rubato. La reazione dell'influencer

di Redazione web

Ladri in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. La visita inaspettata nell'appartamento a due piani in via della Camilluccia a Roma, dove il calciatore della lazio vive insieme alla moglie e al figlio Thiago, è avvenuta ieri sera. Per fortuna, né l'influencer né il marito erano in casa al momento del furto.

Il furto da 70mila euro

La scoperta è stata fatta, scrive Repubblica, intorno alle 20 di martedì sera. Sul posto sono arrivate le volanti del Commissariato di Polizia di Ponte Milvio, che hanno trovato una finestra forzata: probabilmente, né Zaccagnni né la moglie avevano inserito l'allarme prima di uscire di casa. Secondo una prima ricostruzione, dall'appartamento sarebbero stati sottratti gioielli per un valore totale di 70mila euro.

La reazione di Chiara Nasti

La moglie di Zaccagni, Chiara Nasti, è solita condividere con i suoi oltre due milioni di follower su Instagram molti dei momenti della sua vita familiare. Eppure, l'episodio del furto non è trapelato sui social della mamma del piccolo Thiago: all'indomani della brutta esperienza, l'influencer ha continuato a rispettare il suo "piano editoriale" promuovendo gli abiti del suo brand.

