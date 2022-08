Francesco Totti e la donna del mistero in aeroporto: era Noemi Bocchi? Gli indizi che (forse) svelano il giallo

di Federica Portoghese

Francesco Totti è stato avvistato lo scorso 30 gennaio alle ore 11.06 al Terminal 3 dell'Aeroporto di Fiumicino. Non era solo, con lui altre tre persone: due uomini e una donna, in attesa di un volo, non si sa per quale destinazione. Nelle foto appare il volto di un'amica misteriosa che pare essere proprio Noemi Bocchi, nonchè l'attuale compagna di Totti, motivo scatenante della separazione con Ilary Blasi.

Foto a confronto, gli indizi indicano Noemi Bocchi

L'immagine immortala la donna con una mascherina nera, jeans chiaro, sneakers bianche con la suola rossa e un cappotto lungo nero. Tra le mani il telefono, ma il dettaglio che la contraddistingue sono i capelli biondi, sciolti, che le contornano il viso. Uno scatto che rimanda alla figura di Noemi, infatti, se analizziamo le prime foto in cui lei compare allo stadio, due file dietro Francesco, possiamo notare come il volto, con la mascherina, sia praticamente identico e il cappotto che indossa alla partita, sia lo stesso dell'aeroporto. Pare che le somiglianze ci siano eccome. Coincidenze oppure Totti e Noemi si stavano già frequentando 7 mesi fa?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA