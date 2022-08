Ilary Blasi, dopo Sabaudia la fuga in montagna: ma con chi? Scoppia il giallo sul suo accompagnatore

Bella e impossibile, come sempre. Che sia al mare o in montagna, Ilary Blasi non perde mai il suo fascino da diva. L'estate senza Francesco Totti prosegue. Dopo le tappe a Zanzibar e Sabaudia, "l'ex Capitana" è volata in Alto Adige. Sui social ha condiviso le foto della sua gita al lago di Braies, senza nessun commento allegato. Insieme a lei un "fotografo" misterioso, che le ha scattato diverse foto, senza mai rivelarsi. E il gossip, come sempre in questi casi, non si è fatto attendere. Chi sarà l'accompagnatore?

Ilary Blasi, la sua Sabaudia senza Totti: la foto al mare è da perdere il fiato

Ilary Blasi, Totti è già alle spalle: a Sabaudia brinda senza Francesco e accende il gossip

L'estate di Ilary senza Totti

Camicia a quadri, maglietta bianca, pantaloncino nero e scarpe da trekking. Ilary Blasi ha deciso di prendersi una pausa dal caldo (e dai paparazzi?) e respirare un po' d'aria di montagna. Dopo essere stata a Zanzibar con la sorella e i figli, era andata nella villa di Sabaudia, quest'anno sfruttata solo per metà, per non dover soggiornare con Totti. Lo storico capitano della Roma ci si è trasferito da pochi giorni e la sua nuova fiamma Noemi è stata già avvistata nei paraggi. Una notizia che non avrà fatto piacere a Ilary, che in quella villa ci ha costruito ricordi d'amore e di vita per tanti anni.

Il "giallo" del video social

Ieri su TikTok un profilo fake della showgirl ha condiviso un messaggio d'amore per Francesco e qualcuno è cascato nella trappola, sperando in un improvviso riavvicinamento. Niente da fare. Anzi, secondo qualche ben informato, l'ex calciatore starebbe aspettando di firmare le carte del divorzio per uscire allo scoperto con la sua nuova fidanzata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA