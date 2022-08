Francesco Totti, Noemi Bocchi a San Felice Circeo: «Prelevata dalla spiaggia e portata su uno yacht»

Nemmeno il clamore di queste settimane riesce a scoraggiare Francesco Totti che, pur con discrezione, non rinuncerebbe a trascorrere le vacanze a Sabaudia con la nuova fiamma Noemi Bocchi.

Il dettaglio rivelatore è arrivato dalla nuova compagna, che per la prima volta dopo anni ha deciso di non recarsi in Costa Smeralda per le tradizionali ferie agostane, ma di soggiornare in un residence a San Felice Circeo, poco distante dalla villa a Sabaudia dell’ex Capitano.

A fotografare Noemi nella località turistica laziale è stato Dagospia che ha sorpreso la nuova fiamma di Francesco Totti sulla spiaggia privata del residence in cui alloggia. Proprio da quella spiaggia, qualche giorno fa, Noemi sarebbe stata prelevata da un tender e portata su uno yacht ormeggiato al largo per poi rientrare solo dopo qualche ora. L'ipotesi che anche l'ex calciatore si trovasse sullo stesso yacht e che i due abbiano scelto un luogo franco dove incontrarsi con la speranza di sfuggire agli obbiettivi dei paparazzi. Secondo i ben informati Noemi avrebbe rinunciato per la prima volta alle vacanze in Sardegna proprio per trascorrere del tempo con Totti, subito dopo il rientro a casa della rivale Ilary.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 10:58

