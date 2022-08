Totti, l'amico accende la speranza: «Tornerà con Ilary? Non posso escluderlo»

La fine della love story tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far parlare e a Estate in Diretta, Alex Nuccetelli, il pr amico dell'ex calciatre, rivela come stanno le cose tra i due. Nuccetelli ha provato a chiarire la situazione nel mare di gossip che si è scatenato dopo l'annuncio della separazione. I diretti interessati non hanno più detto nulla a riguardo ma pare che le imprecisioni su quanto sia accaduto siano molte.

«Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà hai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto», ha detto Alex quando Roberta Capua gli ha chiesto come stesse Totti. La Parietti ha poi ribadito come in ogni separazione la colpa sia sempre al 50% e non esclusivamente di uno dei due componenti della coppia e Nuccetelli sembra aver confermato.

Su quanto detto di Isabel, sul fatto che avrebbe conosciuto i figli della Bocchi, Nucetelli però sembra essere molto sicuro: «Escludo categoricamente una cosa di questo tipo. Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui sti sta basando e vuole trasmettere ciò anche alla moglie».

Sul video che vede alla stessa serata insieme Totti, Ilary e Noemi, Alex replica: «Ripeto: Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si sono frequentati. Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary». Lo storico amico di Francesco però alla fine dell'intervista lascia qualche speranza, quando gli viene chiesto se i due torneranno insieme, senza troppi indugi conclude: «Questo non lo possiamo escludere».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 12:35

