Ilary Blasi, la conduttrice moglie di Francesco Totti

Ilary Blasi nasce a Roma il 28 aprile 1981. Dopo aver partecipato, da bambina, a spot pubblicitari e ad alcuni film, partecipa a Miss Italia 1998 e raggiunge la fama a livello nazionale tre anni più tardi, quando diventa 'letterina' per la trasmissione Passaparola, condotta da Gerry Scotti. Dopo quell'esperienza, si avvicina al mondo della conduzione affiancando Fabio Fazio in Che tempo che fa, per poi diventare conduttrice di Top of the Pops, Le Iene, il Festival di Sanremo 2006 e il Grande Fratello Vip, solo per citare i più famosi.



Sposata dal giugno 2005 con Francesco Totti, ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Ilary Blasi, da semplice valletta, nel corso della carriera si è affermata come una delle conduttrici televisive più seguite e apprezzate d'Italia. Nello stesso tempo, ha proseguito anche una ricca carriera da testimonial pubblicitaria, apparendo anche in diversi spot in compagnia del marito.

607 risultati per "ILARY BLASI"