Elodie, la dedica ad Andrea Iannone che torna in pista: «Buona fortuna amore mio»

Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai e anche se sui social non si lasciano andare a troppe smancerie (tranne in occasioni speciali), a volte, capita che si dedichino dolci pensieri. Così, è successo proprio oggi, domenica 17 dicembre, giorno speciale e importante per il pilota motociclistico che, dopo quattro anni di stop, è tornato in pista. Elodie gli ha dedicato parole d'amore.

La dedica di Elodie ad Andrea Iannone

Andrea Iannone è finalmente ritornato in pista con la sua moto, dopo quattro lunghi anni di stop, dovuti alla sua positività al drostanolone, uno steroide anabolizzante, sostanza dopante proibita dalla WADA rinvenuta nel controllo alle urine che il pilota fece in occasione del Gran Premio della Malesia nel 2019.

Andrea ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ha scritto: «Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo libero. Buona fortuna a me!».

Elodie, quindi, ha voluto incoraggiare il compagno dedicandogli dolci parole e ha ripostato una storia in cui scrive: «Buona fortuna amore mio. Sempre con te», aggiungendo un cuore rosso.

La storia d'amore tra Elodie e Andrea

La storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone che, ormai, fanno coppia fissa da più di un anno, sembra procedere a gonfie vele.

