Emma difende Elodie: «Stiamo regredendo... dove sta la liberta?»

Emma ha sempre espresso il proprio parere, anche su temi delicati, senza mai il timore di andare contro a stereotipi comuni o rompere qualche equilibrio. La cantante, poi, anche quando si esibisce sul palco non teme giudizi, critiche e offese: lei è così ed è libera di esprimersi proprio per la persona e l'artista che è. In una recente intervista, Emma ha parlato proprio del concetto di libertà e ha anche citato l'amica Elodie.

L'intervista di Emma

Emma ha rilasciato una recente intervista a Grazia, in cui ha parlato della sua idea di libertà: «Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte. In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul seno, Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime». In questo periodo, invece, Emma sarebbe stata attaccata proprio per i gli outfit indossati sul palco e non sarebbe l'unica.

Emma su Elodie

Emma, nella sua intervista a Grazia, ha tirato in causa un'altra artista che, ultimamente, sarebbe stata al centro dell'attenzione per il suo modo di vestirsi e porsi sul palco. La cantante ha parlato della collega Elodie: «Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno.

