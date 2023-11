Emma bacia un fan, poi risponde alle critiche: «È uno scambio d'amore». Chi è Paolo Ranieri, l'uomo del bacio

di Redazione web

Emma Marrone è una delle cantanti più amate nel panorama della musica italiana. In questo periodo, si sta esibendo in vari locali per promuovere le canzoni del suo ultimo album intitolato "Souvenir" ma anche per far cantare e ballare i suoi fan che si scatenano sui suoi successi passati. Proprio il rapporto speciale di Emma con i suoi ammiratori, sta facendo mormorare il web che continua a criticarla per dare baci a stampo dati ai fan durante le esibizioni. Dopo l'ennesimo gesto d'affetto criticato, la cantante ha risposto.

Lo sfogo di Emma Marrone

L'ultimo concerto di Emma è andato in scena ai Magazzini Generali di Milano. Mentre cantava uno dei suoi brani di maggiore successo, ovvero "L'amore non mi basta", la cantante ha baciato un suo fan, Paolo Ranieri e, per questo, è stata molto criticata. Nelle scorse ore, quindi, Emma si è lasciata andare a un lungo sfogo social: «A tutti quelli che si stanno scandalizzando sui social perché bacio i miei fan. Scandalizzatevi per altro, cretini. Non c'è fine al peggio. Cosa c'è di più bello che condividere amore? Se mi butto lì è perché mi fido della mia gente. Tutti scandalizzati, ma da dove sono usciti? Io sono contenta di beccare qualcuno e dare un limone ogni sera. È uno scambio d'amore reciproco, viva l'amore e chi ha il coraggio di amarsi come meglio crede. Le persone non hanno capito la differenza tra amore puro e ossessione. In un modo in cui nessuno più si fida del prossimo, io sono felice di fidarmi della mia gente e di baciarla in bocca».

Chi è Paolo Ranieri

Il fan di Emma Marrone si chiama Paolo Ranieri e su Instagram è molto seguito: il suo profilo conta 132mila follower. Il ragazzo si definisce un travel blogger e influencer e, come si evince dai suoi scatti, è molto appassionato di musica: sembra, infatti, che ogni anno partecipi, nel pubblico, a una delle serate di Sanremo.

