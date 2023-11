Elodie, il vestitino hot al concerto divide i social: «Così è troppo». Il mistero della biancheria intima: era senza slip?

Slip sì o slip no? È questo il dilemma ma, soprattutto, è questa la domanda che, da qualche giorno, tutti i fan e non di Elodie si stanno facendo. La cantante, che durante i concerti a Milano e a Roma ha sfoggiato outfit super sexy e provocanti, ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi ammiratori che non sono riusciti a capire se sotto la gonna super mini, indossasse o meno la biancheria intima. Comunque sia, in tantissimi hanno apprezzato i suoi look bollenti, anche se, c'è stato più di qualcuno che ha criticato il suo stile.