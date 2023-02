Elisabetta Gregoraci, il party in grande stile per i suoi 43 anni: ma c'è un assente importante

«Buon compleanno a me. Un giorno importante, resomi ancor più speciale grazie all’ affetto di cui mi hanno circondato i miei amici», scrive Elisabetta Gregoraci, sotto il post per festeggiare il suo compleanno. La soubrette, infatti, ha compiuto 43 anni e, per l'occasione ha festeggiato con amici e parenti in grande stile: un party spettacolare e colorato a Monte Carlo al quale hanno partecipato molti fra i suoi più cari amici e anche il suo storico ex marito Flavio Briatore. Per la serata, la presentatrice calabrese ha scelto prima di tutto di indossare un abito rosa con alcune roselline di stoffa che ne adornavano il décolleté. Ma sembra che, stranamente, al party fosse assente il suo attuale fidanzato, Giulio Fratini, che le ha però dedicato una story con scritto «Buon compleanno».

Il rosa sembra essere stato il colore al centro dei festeggiamenti, visto che è stato ben presente oltre che sull’outfit della Gregoraci anche sulle tre enormi torte di compleanno ed è stato anche il colore scelto per il neon con su scritto “Elisabetta’s birthday” appeso al muro del locale dove si è svolto il tutto.

Il party

Tra gli amici più intimi della conduttrice, anche Gildakoral Flora, Jonathan Kashanian e Tommy Napolitano. Il tutto è stato documentato nelle sue numerose stories, dove Elisabetta Gregoraci si mostra divertita si è goduta non soltanto le prelibatezze del locale, ma anche balli scatenati in compagnia dei presenti. E, per adeguarsi alla moda del momento, c'erano molte torte con frasi diverse, come il classico "Buon compleanno Eli", le sue iniziali (EG)," Amati" e "Sorridi sempre".

Il rapporto con l'ex marito

Non è una novità che Elisabetta Gregoraci sia ancora in buoni rapporti con il suo ex marito, dal quale ha avuto il primogenito Nathan Falco: entrambi erano presenti ai festeggiamenti. Ingatti, Briatore, dopo la festa, ha condiviso sul suo profilo Instagram i suoi auguri alla ex, pubblicando un post dove i due si mostrano abbracciati e felici insieme.

