Aurora Ramazzotti, il giubbotto va stretto e non nasconde più il pancione: «Sta arrivando agli sgoccioli»

Non entra più nel suo giubbotto extralarge Aurora Ramazzotti che, ironicamente, mostra su Instagram il suo pancione che comprime lo storico piumino che indossa da anni. «Vi aggiorno e segnalo che questo bomber , che utilizzo da anni, sta arrivando agli sgoccioli. lo chiudevo tranqullamente e mascheravo anche, ora proprio no... » dice la figlia di Michelle mentre cammina per le strade di Milano. Manca poco ormai al parto e la piccola Ramazzotti sembra serena all'idea di mettere alla luce il suo primo bebè.

Durante la gravidanza non ha mai abbandonato gli allenamenti in palestra. E anche questa mattina il suo buongiorno è stato con bilancere ed esercizi, come da consuetudine ormai. La figlia di Eros mostra da mesi che allenarsi durante la gravidanza non fa male, anzi, ne sponsorizza anche i benefici.

L'amore per lo sport

Lo sport è al centro dei pensieri di Aurora Ramazzotti. Una delle sue più grandi passioni, l'allenamento è sempre presente nella sua quotidianità e, non solo. Dispensa consigli a tutti e workout utili. Ad esempio qualche giorno fa, la figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram delle stories del suo allenamento: «Il messaggio per chi può per sentirsi bene nel proprio corpo» scrive sponsorizzando l'allenamento griffato Nike. Tra le stories una foto in palestra mentre indica il segno di "Vittoria", in tenuta sportiva e pancione in bella vista. E fra un allenamento e l'altro, Ramazzotti si gode momenti di relax con la sua famiglia.

I ricordi



E mentre attende il parto, Aurora sceglie di passare il tempo attaccando foto ricordo agli album. Dai più buffi ai più romantici, Aurora mostra ai fan tutti i ricordi, tra lavoro e vacanze, e tra questi non può mancare il suo Goffredo Cerza. Foto in prima pagina del compagno, che presto diventerà padre del loro primo bebè, mentre mangia, poi sott'acqua con Auri e, ancora, in gruppo con gli amici. «Rivivere i ricordi è bellissimo» scrive ancora Ramazzotti nella story successiva.

