Aurora Ramazzotti, allenamento a pochi giorni dalla gravidanza: «Vittoria»

Ancora sport in gravidanza. Aurora Ramazzotti, ormai agli sgoccioli della sua prima gravidanza non si ferma mai. Lo sport, una delle sue più grandi passioni è sempre presente nella sua quotidianità e, non solo. Dispensa consigli a tutti e workout utili. Come stamattina, quando la figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram delle stories del suo allenamento: «Il messaggio per chi può per sentirsi bene nel proprio corpo» scrive sponsorizzando l'allenameto targato Nike che lei stessa ha poi svolto successivamente.

Infatti, nell'ultima story ha postato una foto in palestra mentre indica il segno di "Vittoria", in tenuta sportiva e pancione in bella vista. E fra un allenamento e l'altro, Ramazzotti si gode momenti di relax con la sua famiglia.

A pranzo

Michelle Hunziker ha portato a pranzo fuori le sue tre figlie: Aurora Ramazzotti con Sole e Celeste Trussardi. La conduttrice svizzera sta quindi trascorrendo la domenica in famiglia e proprio pochi minuti fa ha postato una storia in cui le sue due bambine più piccole disegnano il pancione della sorella maggiore su un foglio di carta. Michelle sulla storia ha scritto: «Pranzo creativo» con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

Il cambiamento

Michelle Hunziker ha filmato le figlie Sole e Celeste mentre fanno una specie di ritratto alla sorella più grande Aurora, incinta del suo primo bambino. I disegni sono molto teneri e infatti, non appena la figlia di Eros Ramazzotti li vede, li osserva con uno sguardo dolce, proprio materno. Anche Michelle mentre filma sembra sorridere del pensiero che hanno avuto Sole e Celeste che presto diventeranno zie. Michelle Hunziker si sta preparando a diventare nonna: tra poco infatti, nascerà il suo primo nipotino e lei ha più volte dichiarato di non vedere l'ora di poterlo stringere tra le sue braccia.

