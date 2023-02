Aurora Ramazzotti, prove generali prima del parto con il piccolo cagnolino: «Che tenerezza»

Prove generali. Aurora Ramazzotti si prepara alla vita da mamma che a breve sarà il suo lavoro a tempo pieno. Ma nel frattempo si "allena" con un cagnolino. Come mostra tra le sue stories, la figlia di Eros e Michelle Hunziker è seduta sul divano e tiene in braccio un cagnolino: «Muoio dalla tenerezza» scrive in didascalia. Di chi sarà il piccolo quattrozampe?

Il parto di Aurora è previsto per febbraio, ma la data è top secret. Negli ultimi tempi, la giovane Ramazzotti mostra il pancione più e più volte, fiera e orgogliosa del bebè che presto darà alla luce.

Lo sport

Ormai agli sgoccioli della sua prima gravidanza, Aurora non si ferma mai. Lo sport, una delle sue più grandi passioni è sempre presente nella sua quotidianità e, non solo. Dispensa consigli a tutti e workout utili. Proprio nei giorni scorsi, la figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram delle stories del suo allenamento: «Il messaggio per chi può per sentirsi bene nel proprio corpo» scriveva sponsorizzando l'allenameto targato Nike che lei stessa ha svolto successivamente. Infatti, nell'ultima story ha postato una foto in palestra mentre indica il segno di "Vittoria", in tenuta sportiva e pancione in bella vista. E fra un allenamento e l'altro, Ramazzotti si gode momenti di relax con la sua famiglia.

