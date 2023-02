Bianca Atzei, la neomamma non dorme più: colpa delle coliche di Noa. «Tutta la notte in bianco...»

Notti difficili per Bianca Atzei. La cantante è da poco diventata mamma di Noa Alexander e , proprio in questi ore, ha pubblicato su Instagram delle stories in cui parla di difficoltà di dormire: «Queste colichette non vanno via, consigli?» chiede la cantante sarda alle altre mamme sintonizzate sul suo profilo. Prima distesa sul divano con in braccio il piccolo, poi mentre culla Noa nel passeggino: Bianca appare stremata dalle notti in piedi ad accudire il piccolo.

Leggi anche > Melissa Satta e Matteo Berrettini a cena insieme in un locale di Milano, i due sempre più intimi

«Grazie mamme mi state scrivendo in tantissime ... e siete super esperte, è bello poterci confrontare e non sentirsi sole! però è sempre importante affidarci ad esperti perchè ogni bambino è diverso» scrive Bianca in risposta alle numerose persone che l'hanno contattata. E prosegue con il consgilio della pediatra: «La pediatra mi ha consigliato Aptamil conformil per coliche e stipsi».

Nuova vita

Bianca Atzei è da poco diventata mamma del piccolo Noa Alexander e molto spesso posta storie o immagini in compagnia del suo bambino. La cantante e il compagno Stefano Corti si stanno abituando alla vita da genitori che sicuramente non è semplice ma regala loro tanta gioia ed emozione. Una delle ultime storie che Bianca ha postato sul proprio profilo è davvero divertente. In alcune stories postate di recente che Bianca Atzei ha postato su Instagram si vede il suo bambino Noa Alexander in compagnia della cagnolina di nome Mela. Il neonato sembra agitare la mano in segno di monito nei confronti del cane e proprio per questo Bianca scrive: «Noa comincia già a comandare» con tanto di emoticon con le lacrime agli occhi. La cantante è poi molto legata alla sua cagnolina che porta sempre con sé.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA