Elisabetta Canalis, gli auguri alla figlia e quel commento sul papà: «8 anni trascorsi...»

di Redazione web

Elisabetta Canalis ha commosso tutti con una dedica dolcissima alla figlia. Skyler Eva è infatti nata il 29 settembre del 2015 a Los Angeles. La showgirl ha divorziato il 3 luglio del 2023 dal papà della piccola, che proprio oggi, appunto, compie i suoi 8 anni.

Un post sui social con dei selfie insieme hanno conquistato tutti. Ma scopriamo cosa ha scritto Elisabetta Canalis alla dolce bambina.

Elisabetta Canalis, gli auguri alla figlia

«C’è una canzone di Lauryn Hill che mi torna in mente spesso quando penso a te, a come, proprio a noi, sia capitata la fortuna di averti», ha scritto Elisabetta Canalis su Instagram riferendosi al brano To Zion.

Il commento sul papà

Dal 2014 al 2023 Elisabetta Canalis ha condiviso una storia d'amore e un matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 15:55

