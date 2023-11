Elettra Lamborghini, primo piano sul lato B: «Mi sto allenando un sacco». Il dubbio delle protesi messe anni fa

di Redazione web

Elettra Lamborghini ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram in cui mostra i risultati dei suoi allenamenti quotidiani e svela che lo scatto è opera del marito Afrojack. Sulle storie, poi, spiega ai suoi milioni di follower che, nonostante il grande sforzo fisico, è molto contenta di come sta modellando il suo corpo. Alcuni utenti social, tuttavia, non le credono o, almeno, non pensano possa essere tutto naturale.

Il post Instagram di Elettra Lamborghini

Affacciata alla finestra che dà su Miami, l'oceano in lontananza, t-shirt scura e slip che mostrano il suo lato B tatuato. Si mostra così, Elettra Lamborghini, nel suo ultimo post Instagram che è accompagnato dalla semplice didascalia: «Foto by Nick», con l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Poi, la cantante, nelle proprie storie, scrive: «Comunque, mi sto allenando un sacco. Ci sono giorni in cui mi scoppia il sedere e le gambe dal male ma direi che i risultati si vedono», riferendosi proprio alla forma del suo lato B. Qualcuno, però, proprio non riesce a crederle e, infatti, scrive: «Ha messo le protesi anni fa, non so perché continui a negarlo». Alcuni follower continuano a sostenere che Elettra sia ricorsa alla chirurgia estetica per modellare lato B e addominali e lei, più volte, è stata costretta a difendersi dicendo che le sue forme sono naturali e sono frutto di una dieta sana e di tanto allenamento.

Elettra Lamborghini, la nuova vita a Miami col marito. L'imprevisto appena sveglia: «Mi prendo a pugni»

La caduta di Elettra sui pattini

Nelle sue ultime storie Instagram, poi, Elettra Lamborghini ha raccontato ai fan di essere caduta più volte correndo sui pattini a rotelle insieme ad Afrojack. La cantante ha anche mostrato la bruciatura sul ginocchio e tutte le attenzioni del dj nei suoi confronti: «Forse dovrei stare male più spesso», ha scherzato.

