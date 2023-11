Elettra Lamborghini, la nuova vita a Miami col marito. L'imprevisto appena sveglia: «Mi prendo a pugni»

di Redazione web

Elettra Lamborghini ha completato il trasloco a Miami ormai da qualche giorno. La cantante e il marito Afrojack si sono trasferiti negli Stati Uniti ma, comunque, lei continua a rimanere in contatto con i suoi numerosi fan italiani raccontando loro come trascorre le giornate nel nuovo Paese. Nelle sue ultime storie Instagram, Elettra ha fatto sapere di non essere proprio al cento per cento della forma e il motivo è presto detto.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è molto attiva sui propri profili social, quindi, molto spesso, pubblica diverse storie di mattina per dare il buongiorno ai suoi fan. Così, ha fatto anche oggi, lunedì 6 novembre, quando, in tenuta sportiva e mentre si pettinava davanti allo specchio, ha spiegato: «Buongiorno ragazzi, niente, io mi sono appena accavallata un nervo facendo un movimento brusco ed è tre ore che mi tiro cazzotti. Mamma mia, ma come mai tutti questi acciacchi? Però, dai, oggi è una bella giornata» e mostra il panorama mozzafiato che vede dalla finestra della sua casa.



Elettra Lamborghini vuole adottare un bambino di Gaza: «Sto scrivendo alle associazioni ma dicono che è impossibile»

A Miami sono solamente le dieci del mattino ed Elettra Lamborghini ha sempre detto ai suoi fan quanto le piaccia svegliarsi presto la mattina, allenarsi e, infine, fare colazione, così da cominciare nel modo migliore possibile la sua giornata piena di impegni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA