Elettra Lamborghini vuole adottare un bambino di Gaza: «Sto scrivendo alle associazioni ma dicono che è impossibile»

Elettra Lamborghini, attraverso i propri canali social non si esprime solo riguardo a diete, allenamenti o musica ma anche su temi molto più seri come, ad esempio, aiutare bambini innocenti che stanno assistendo agli orrori della guerra nella Striscia di Gaza. La cantante, attraverso diverse storie Instagram, si è rivolta ai suoi milioni di follower per chiedere loro aiuto. Elettra, infatti, stando a quanto scrive sui social, vorrebbe adottare o prendere in affido i più piccoli e sfortunati che sono rimasti senza genitori.

L'appello di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è molto attiva sul suo profilo Instagram e, qualche ora fa, ha postato una storia in cui esprime tutta la propria preoccupazione per i bambini coinvolti ingiustamente nel conflitto nella Striscia di Gaza. La cantante ha lanciato l'appello ai suoi milioni di follower e ha scritto: «Amici, possibile che non ci sia maniera di adottare o prendere in affido questi bambini? Sto scrivendo a un sacco di associazioni e la risposta è che, al momento, è impossibile... Lo feci anche qualche mese fa con una bambina traumatizzata per le bombe e, idem: la risposta è che al momento non si può, anzi, loro se la sarebbero addirittura tenuta in orfanotrofio (questa proprio non l'ho capita...)... possibile che non si possa fare nulla fisicamente?». Poi, Elettra ha aggiunto: «Io mi sono informata più volte e confermo che la burocrazia dietro a un'adozione è una follia...

Il messaggio confortante di un ragazzo

Alla fine delle sue storie in cui Elettra Lamborghini esprime tutto il suo dispiacere per la violenza e le atrocità a cui stanno assistendo bambini innocenti, ha postato un messaggio confortante di un ragazzo che le scrive: «Invece, io sono stato adottato da due genitori che mi vogliono tanto tanto bene». La cantante ha, quindi, risposto: «Credo non ci sia lieto fino e riconoscimento più grande».

