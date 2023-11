Elettra Lamborghini, da bomba sexy a pantofolaia: «Ecco la mia serata perfetta»

di Redazione web

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack si sono trasferiti a Miami, Stati Uniti, ormai da qualche giorno e la cantante sta tenendo aggiornati i suoi follower su come procede la sua vita nella nuova casa. L'artista non ha spiegato i motivi del trasferimento ma si pensa siano dovuti agli impegni di lavoro del marito che è un dj internazionale. Elettra, nelle scorse ore, ha pubblicato un nuovo post che i follower hanno classificato come "sexy" e, poi, ha mostrato loro la sua serata perfetta.

Elettra Lamborghini rimuove le cicatrici: «Una me l'ha fatta un fan». Il racconto

Elettra Lamborghini, lamentela contro Milano: «Ma di chi è stata questa idea di me***?»

Il post Instagram di Elettra Lamborghini

Vestito verde brillante e sorriso smagliante, è molto semplice il look che Elettra Lamborghini mostra nel suo ultimo post Instagram ma che è davvero piaicuto ai suoi fan. La cantante, che è sempre molto ironica e non ama prendersi sul serio, a corredo delle foto ha scritto: «Lo so, vi manco», con tanto di cuore verde e linguaccia.

Le foto hanno riscosso davvero grande successo e i suoi follower hanno lasciato migliaia di like e commenti. Qualcuno ha scritto: «Sei sempre bellissima e super sexy», «Il tuo sorriso illumina tutto, non vedo l'ora del prossimo concerto» oppure ancora «Mi sto sentendo male». Elettra, poi, nelle sue storie Instagram, ha pubblicato la sua "serata perfetta" che ha poco a che vedere con lustrini e vestiti succinti.

La "serata perfetta" di Elettra

Elettra Lamborghini ha sempre detto che rilassarsi a casa, sul divano e con una serie tv è sempre bello, specie, poi, se con lei c'è il marito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA