Elettra Lamborghini, rabbia per il video cancellato da Instagram: «Bambini no, ma vestiti trasperenti dove si vede tutto sì?»

di Cristina Siciliano

Elettra Lamborghini nei giorni scorsi ha tentato, senza successo, di adottare un bambino tramite Instagram. Adesso la cantante ha avviato anche una campagna per riuscire a portare via da Gaza i bambini in difficoltà. E proprio tale proposito, Elettra Lamborghini ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video toccante sulle reazioni dei bambini adottati. Purtroppo, però, tale video è stato bannato da Instagram e la cantante non l'ha presa bene. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Avevo pubblicato un video bellissimo sulle reazioni dei bambini adottati e me l'hanno cancellato. Non capisco...». Sono queste le parole che Elettra Lamborghini ha scritto in una prima Instagram stories. Successivamente, la cantante ha pubblicato una foto di un uomo in tanga e si è lamentata del fatto che tale contenuto non sia stato rimosso da Instagram. «Io controbbatto con questo signore in tanga vediamo se garba questo contenuto a Instagram».

La cantante ha concluso: «Era un video bellissimo mi sono pure emozionata per la reazione dei bambini.

La rabbia di Elettra Lamborghini

«Che poi spiegatemi - ha sottolineato Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -. Se sei vestita ti bannano le foto perché sei senza reggiseno e si vedono i capez***i . Ma quelle che hanno i vestiti trasparenti e sono nude sotto non bannano (letteralmente si vede tutto). Mi spiegate? Che linee di guida sono?».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 12:28

