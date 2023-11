Elettra Lamborghini, lotta per adottare un bambino a Gaza: «Non finisce qui»

di Cristina Siciliano

Gli orrori della guerra mostrano il loro volto più odioso quando ad essere vittime sono i bambini, gli adolescenti. Quando si ricorre a manu militari, questa è una delle tante atroci conseguenze. E inoltre, il blocco totale, lascia anche un milione di bambini senza acqua potabile. Una situazione del tutto tragica. A tale proposito, Elettra Laborghini ha tentato, nei giorni scorsi, di adottare un bambino tramite Instagram. E proprio per questo motivo la cantante ha avviato una campagna per riuscire a portare via da Gaza i bambini in difficoltà. Attraverso le sue Instagram stories, Elettra Lamborghini è tornata a parlare della questione sottolineando che «non è finita qui». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Tutte le vostre testimonianze l'altro giorno mi hanno fatto benire una voglia incredibile di andare a fondo ed indagare sulla questione - ha sottolineato Elettra Lamborghini -. Non finisce qui ragazzi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 08:45

