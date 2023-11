Diletta Leotta, primo Natale da mamma. La casa già addobbata con albero e lucine: l'emozione nel video con la piccola Aria

di Cristina Siciliano

Da quando Diletta Leotta è diventata mamma della piccola Aria, avuta con Loris Karius, sta vivendo emozioni e sensazioni del tutto nuove. La conduttrice è diventata mamma per la prima volta il 16 agosto, il giorno del suo 32esimo compleanno e, da allora, tutto è cambiato. Adesso che manca un mese o poco più a Natale l'emozione inizia a farsi sentire. Inebriare i sensi, ovvero immergersi in odori familiari, è tra le prime sensazioni che determinano l'atmosfera natalizia. E Diletta Leotta lo sa bene tant'è che ha mostrato per la prima volta l'albero di Natale alla sua piccola Aria, riprendendo la scena con un video dal cellulare.

Diletta Leotta su Instagram

«Il nostro primo Natale».

L'albero di Natale è decorato con lucine, un set di palline color oro, delle rose e, naturalmente non manca la ghirlanda di Natale dorata. Per rendere tutto perfetto, la conduttrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del video. «Donna meravigliosa e mamma stupenda. Siete bellissime», ha scritto una fan. E ancora: «La magia del Natale con i bimbi non ha paragoni». «Che tesoro Aria, è emozionante come guarda la lucine».

