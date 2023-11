Verissimo, Diletta Leotta e il post parto: «I primi quattro giorni sono stati uno choc, arrivata in casa sono scoppiata a piangere»

di Marta Goggi

Diletta Leotta, è stata ospite a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin, la conduttrice ha da poco avuto una bambina con il compagno calciatore Loris Karius. Tornata da poco con dalla vacanza a Dubai con la sua famiglia, la Leotta ha raccontato «un momento incredibile» della sua vita.

Maternità

Diletta Leotta ha condiviso un aneddoto divertente sul nome della bambina: «Alla fine ho scelto Aria come nome, c'è un aneddoto simpatico, io volevo chiamarla Aria e Loris invece Rose, io ho detto dai mettiamolo come secondo nome e mio padre (di nome Rosario, ndr) ha detto: 'perfetto si chiama Rosaria'». Sul diventare mamma ha detto: «I primi quattro giorni sono stati uno choc, poi arrivata in casa sono scoppiata a piangere, ho realizzato che eravamo in tre e non più in due. Alla fine è nata il giorno del mio compleanno e sono consapevole che non esisterà più, sarà il compleanno di Aria o comunque il nostro insieme».

«Posso dire che sto diventando donna, mi rendo conto cosa signfica essere donna, essere mamma. Ero in un momento sereno, non mi sentivo pronta, ma Loris è la persona giusta, è quello che arriva nel momento giusto», ha detto Diletta Leotta. Sulla relazione a distanza con Karius, che gioca nel New Castle ha detto: «Prende non so quanti aerei per non perdersi nulla, ma è lavoro per lui e lo capisco».

Calcio scommese

Silvia Toffanin ha chiesto l'opinione della Leotta, che lavora nel mondo del calcio, sul calcio scommesse: «Purtroppo è stato un tema che ha colpito e sconvolto il mondo del calcio, a volte è facile puntare il dito, contro atti che giustamente devono essere puntiti, ma si parla anche di ludopatia.

Le parole della madre

In video viene trasmessa anche l'intervista della mamma, che ha fatto immediatamente commuovere Diletta Leotta. La madre ha ricordato la tristezza provata quando la Leotta è andata via di casa a 19 anni, inoltre ha detto: «Mi devo scusare, perchè quando volevi chiamare la figlia Ofelia, lo so che lo facevi per me, ma io ti ho detto di scegliere un nome più leggero».

Il rapporto con Elodie

«Volevo ringraziarti di avermi fatto diventare zia», ha detto Elodie nel video, Diletta Leotta si è commossa e ha detto: «Elodie è una di quelle amiche lì, di quelle sorelle che ti scegli, mi è stata vicina in tutto il periodo della gravidanza. Non ti senti mai sola.»

Altri figli

Silvia Toffanin ha chiesto a Diletta Leotta se vuole altri figli: «Dopo aver avuto Aria ho voglia di avere altri figli, è una gioia così forte che un giorno avrà una sorellina o un fratellino».

Anche il matrimonio è nei suoi sogni, ma per ora pensa ad Aria, ha detto Leotta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 17:29

