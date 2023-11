Verissimo, Fabio Volo e l'infanzia difficile: «Ho introiettato debiti e pignoramenti. Ora non cerco un nuovo amore»

di Marta Goggi

Fabio Volo, pseudonimo di Fabio Luigi Bonetti, è stato ospite a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin. Ha presentato il suo ultimo libro, «Tutto è qui per te».

L'infanzia difficile

Sulla critica letteraria e artistica ricevuta ha detto: «Io non ero in guerra, ma credo neanche loro. Ringrazio gli attacchi che ho ricevuto, perchè mi hanno reso una persona migliore». Silvia Toffanin ha poi chiesto a Fabio Volo della sua infanzia: «Da piccolo ho introiettato i problemi di debiti, pignoramenti, in quegli anni ci soffrivo, in realtà adesso quando guardo quei momento li considero quasi una benedizione, perchè poi ho costruito la mia vita».

Sul rapporto con la figura paterna ha detto: «Mio padre ha letto 'Il tempo che vorrei' che era dedicato all'incomunicabiltà che avevamo, leggendolo mi ha detto: 'Ho letto il libro e ti volevo chiedere scusa'.

La separazione

«Credo che l'amore vero non finisca mai, si trasforma, si evolve. I miei figli non devono pensare che le tensioni, i silenzi - che nessuno cita ma si pensa solo alla sessualità - siano l'amore. Io non lo cerco un equilibrio, ho capito che se mi faccio l'idea di una cosa e poi la vita non me lo porta nello stesso modo accolgo quello che mi dà e trovo il mio modo di stare», ha detto Volo sulla sua separazione.

Silvia Toffanin ha poi chiesto a Volo se ha legami sentimentali nuovi: «Non ho una relazione e non la cerco, perchè uscire da una relazione è un'occasione per fermarsi e guardarsi dentro».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA