Damiano dei Maneskin a pranzo col batterista dei Blink-182 Travis Barker: cosa succede tra i due?

di Alessia Di Fiore

Damiano David, frontman dei Maneskin, è stato avvistato per le strade di Clabasas, a Los Angeles in California, in procinto di andare a pranzo con una persona speciale.

Ospite speciale per pranzo

No, non si tratta di una ragazza, ma del batterista della nota band Blink-182, Travis Barker, i due accomunati dalla passione per la musica pare abbiano istaurato un ottimo rapporto di amicizia, e si sono incontrati per pranzare insieme al Crossroad Kitchen a Calabasas.

Non si sa nello specifico di cosa abbiano parlato i due musicisti, se di musica, di moda o magari di una possibile collaborazione tra i due, ma una cosa è certa i fan sono in delirio e non aspettano altro che ricevere qualche notizia in più. Una collaborazione tra i due gruppi sarebbe a dir poco sensazionale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 15:51

