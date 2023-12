Blink-182, gli indumenti macchiati di sangue di Travis Barker venduti on line: il prezzo è da non credere

di Alessia Di Fiore

Sul sito del batterista dei Blink-182, Travis Barker, il musicista ha deciso di aprire una sezione vendita chiamata "Trofei da collezione", dove sono stati messi in vendita alcuni pantaloni intrisi di sangue, indossati da Travis durante uno dei suoi ultimi concerti con la band.

I pantaloni venduti on line

Si tratta dei pantaloni Junya Watanabe MANX Dickies 874, indossati il 16 ottobre a Manchester, messi in vendita a 6.000 dollari, insieme a questi, facevano parte del look "insanguinato" anche un paio di Vans Vault x Mastermind World, vendute precedentemente a 4.000 dollari.

«Questa è la tua occasione unica nella vita di possedere un paio di pantaloni di Travis intrisi di sangue indossati il 16 ottobre 2023 a Manchester, nel Regno Unito, durante il suo tour mondiale del 2023», questo è quanto si legge sul sito di Travis.

Continua: «Questo pezzo è pronto per essere esposto in una custodia per trofei in acrilico di qualità museale», ad accompagnare la foto dei pantaloni. Per quanto riguarda le scarpe invece, la descrizione era: «Puoi quasi entrare nei panni di Travis Barker con le sue Vans intrise di sangue», così recitava la didascalia.

L'artista infatti, dopo la sua esibizione, ha pubblicato una foto su Instagram mostrando la sua mano ferita, e dalla quale sgorgava del sangue.

Chi avrebbe mai detto che da una ferita alla mano avrebbe guadagnato ben 10.000 dollari?

