Kourtney Kardashian, mamma per la quarta volta: «Questo figlio è parte del disegno di Dio». Il papà Travis Barker svela il nome

Kourtney Kardashian ha dato alla luce il suo quarto figlio, concepito con Travis Barker. Lo riporta People. Finisce, quindi, un lungo percorso per la coppia, che ha tentato per due anni di avere un bambino. La star, inoltre, si era dovuta ricoverare lo scorso settembre per sottoporsi a un delicatissimo intervento, con lo scopo di salvare il feto a causa di una complicazione medica.

Il lieto evento

Kourtney, 44 anni, aveva provato la fecondazione in vitro diverse volte, prima di riuscire a rimanere incinta lo scorso ottobre, dopo aver abbandonato quel tipo di procedura. La diva, infatti, aveva definito la notizia come «parte del disegno di Dio». Stando alle precedenti dichiarazioni di Travis, pochi giorni prima del parto, la creatura dovrebbe chiamarsi Rocky Thirteen Barker. C'era molta attesa per il parto: venerdì scorso, infatti, i media locali avevano avvistato la sorella di Kourtney, Kylie Jenner, mentre si recava a visitare la gravida in ospedale. Questo è il quarto figlio per Kourtney: la star, infatti, ha già tre figli, con l'ex marito Scott Disick. Travis, a sua volta, ha già due figli, con l'ex moglie Shanna Moakler.

La storia tra Kourtney Kardashian e Travis Barker

Kourtney e Travis hanno iniziato a frequentarsi nel 2010, ma si conoscevano già da una decina d'anni.

