Fedez e Chiara Ferragni al concerto dei Blink-182, la dedica del cantante alla Band fa commuovere i fan

di redazione web

Fedez ha compiuto 34 anni e dopo i festeggiamenti in famiglia è volato a Manchester, accompagnato dalla moglie, Chiara Ferragni, per assistere al concerto dei Blink-182.

Tra i video e le foto che la coppia ha condiviso durante l'evento, Fedez ha inserito una gallery di foto della serata con una lunga descrizione dedicata alla Band e al suo frontman Mark Hoppus, al quale Fedez è molto legato.

Fedez come sta, i risultati degli esami nel giorno del compleanno: «Una giornata importante, sto già piangendo»

Chiara Ferragni e Fedez tornano a casa dopo i Blink 182, ma trovano una brutta sorpresa dalla cagnolina Paloma

La dedica di Fedez

Le parole di Fedez, non hanno potuto che toccare profondamente l'anima e il cuore di tutti i suoi fan, che ancora una volta hanno espressso la loro vicinanza al cantante, incoraggiandolo a farsi forza in questo momento indubbiamente difficile.

Al fianco del cantante, Chiara Ferragni, lei che negli ultimi anni ha dimostrato forza e coraggio, stringendo la mano al marito e supportandolo in ogni occasione, dimostrando quanto per lei valga la sua famiglia e quanto impegno e dedizione vi impieghi, come in tutto quello che fa.

Ancora una volta i Ferragnez fanno battere il cuore alla loro community.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA