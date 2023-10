Chiara Ferragni, il silenzio social sulla guerra in Israele fa rumore: pioggia di richieste da parte dei fan

Chiara Ferragni ha condiviso un post da un ristorante di Milano e ha subito critiche intense legate allo scoppio del conflitto in Israele. Come sono correlate le due cose? La famosa influencer e imprenditrice digitale è stata oggetto di attacchi da parte degli utenti social a causa del suo silenzio riguardo agli eventi legati agli attacchi di Hamas e allo scoppio del conflitto israelo-palestinese.

Le critiche

Nonostante il post condiviso non fosse direttamente collegato a queste problematiche, molti l'hanno criticata per non aver esposto un'opinione riguardo alla situazione in Israele mentre celebrava i 14 anni di attività di The Blonde Salad.

Basta infatti scorrere il suo profilo per trovare un’infinita sequela di commenti che non perdono l’occasione per attaccarla sulla questione.

Gli interrogativi

Inutile dire che questa situazione ha sollevato interrogativi su perché Chiara Ferragni sia stata soggetta a così tante critiche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 08:38

