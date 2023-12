Maneskin, dalla paura del vomito di Victoria al numero dei tatuaggi di Damiano: la band risponde alle domande di Google

di Alessia Di Fiore

I Maneskin, la rockband italiana più famosa del momento, hanno riposto ad alcune domande generate da Google. Come loro, numerose sono le celebrity che si sono prestate a questo tipo di intervista. La particolarità? La star in questione regge un cartoncino dov'è disegnata la "barra di ricerca" di Google con il proprio nome e poi risponde alle domande più cliccate poste dal pubblico.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno deciso di mettersi in gioco e non solo hanno risposto a quesiti in merito alla band, ma anche su ognuno di loro. Domande riguardo canzoni, moda, tatuaggi e non solo. E i membri della band non si sono trati indietro dimostrando autoironia e supporto l'uno nei confronti dell'altro.

A Victoria De Angelis è stata persino posta una domanda sulla sua risaputa fobia del vomito. «Ci sto lavorando, la sto gestendo molto meglio», ha risposto la bassista poco prima di iniziare una discussione con gli altri membri della band su chi di loro avesse uno stile migliore. Molte domande erano infatti incentrate sull'estetica e il look dei membri e dalle risposte si evince che Victoria e Thomas si sfidano spesso a "colpi di outfit".

Per chi si stesse chiedendo invece quanti tatuaggi abbia Damiano David, è finalmente giunta una risposta: il frontman ha ammesso di averne talmente tanti da non contarli quasi più, ma che è piuttoso certo che siano 31.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA