Maneskin, ospiti a sorpresa alla cena di Natale di Luxottica: lo show davanti a quasi 6mila dipendenti

Colpo grosso di Luxottica, che in occasione dell'evento di Natale dell’anno - con oltre 5.500 i partecipanti -, ha avuto come ospiti d’onore i Maneskin. La rock band più famosa d’Italia e conosciuta ovunque nel mondo ha reso indimenticabile la cena di Natale 2023 dei dipendenti della multinazionale dell’occhiale.

Dopo tre anni di silenzio, dovuti alla pandemia e alla morte del patron Leonardo Del Vecchio, ieri sera al PalaLuxottica è andato in scena il tripudio. Gioia incontenibile ma anche, per tutti, un profondo senso di nostalgia nei confronti del “nonno” che per la prima volta non era presente tra i “suoi” dipendenti che tanto bene gli hanno voluto.

La sorpresa

Tutto è iniziato prima delle 20 con l'arrivo dei primi pullman navette, un solo nome sulla bocca di tutti: Maneskin, i super ospiti della serata organizzata dall'azienda per i dipendenti, oltre 5.500 quelli presenti.

I nomi che erano circolati fino ad oggi erano quelli della band romana, ma anche quelli di Elodie e Marco Mengoni. I rumors delle ultime ore però avevano dato giustamente per certi i ragazzi di Roma e dopo le 23 se n'è avuta la certezza.

