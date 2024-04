Damiano Carrara, la moglie Chiara Maggenti è incinta: il gender reveal è dolcissimo. «Sarai l'amore più grande»

di Redazione web

Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti, qualche mese fa, avevano annunciato con un tenero post Instagram che sarebbero diventati genitori: la manager, infatti, è in dolce attesa. Tuttavia, la coppia non era ancora a conoscenza del sesso del nascituro perché ancora troppo presto. Damiano, il pasticcere e il giudice di Bake Off più amato d'Italia, ha pubblicato un video molto emozionante insieme alla moglie. Si tratta di un gender reveal casalingo e molto intimo: i due futuri genitori, tagliando una piccola torta, hanno scoperto di aspettare una bambina.

Il post Instagram di Damiano Carrara

Damiano Carrara e Chiara Maggenti, quando hanno tagliato la torta che all'interno era rosa, si sono abbracciati, scambiati un tenero bacio e la futura mamma ha iniziato a piangere. Il pasticciere ha scritto: «Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando ed aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti ed immaginarti più concretamente nell’attesa.

I commenti social

La coppia formata da Damiano Carrara e Chiara Maggenti piace molto sui social e i fan del pasticcere sono innamorati della semplicità della ragazza che è sempre così spontanea nei suoi post e nelle sue storie. Sotto al video del gender reveal, qualcuno ha scritto: «Auguri ragazzi! Sarà bellissima e dolce come voi!» oppure «Che meraviglia!! Finalmente un "gender reveal" fatto come si deve! Bravi!!».

