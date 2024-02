Damiano Carrara, il cuoco di "È sempre Mezzogiorno" sarà papà. L'annuncio in diretta: «Mi viene da piangere»

di Redazione web

Damiano Carrara sarà papà. Il cuoco sex symbol di "È sempre Mezzogiorno" e "Bake Off" aspetta una figlia. L'annuncio l'ha dato in diretta ad Antonella Clerici nella puntata di martedì 20 febbraio. «Devo dirti una cosa bellissima e mi viene già da piangere: Chiara aspetta un bimbo o una bimba e quindi saremo in tre. Divento papà!». La Chiara citata è Chiara Maggenti, sua moglie, nonché sua partner nel programma Casa Carrara – Dolci In Famiglia, visibile su Discovery+.

Che splendida notizia! 💛 Tanti cari auguri per la dolce attesa a @chefcarrara e sua moglie Chiara! #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/g85t4eXSsa — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) February 20, 2024

