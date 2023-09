Benedetta Parodi torna con "Bake Off Italia - Dolci in forno": confermato il cast. Tutte le novità

Da venerdì 8 settembre in prima serata su Real Time (canale 31) Benedetta Parodi torna con “Bake Off Italia - Dolci in forno”. Undicesima edizione di uno dei cooking show più longevi che avrà come sempre il trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Benedetta Parodi torna con "Bake Off Italia - Dolci in forno": confermato tutto il cast. Tutte le novità

La nuova edizione

Sono 16 i pasticceri amatoriali che parteciperanno alla nuova eidzione di Bake off Italia (il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros), avranno la possibilità di trasformare il loro sogno in realtà prendendo parte alla sfida più dolce della tv.

Dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze sulla pasticceria classica e moderna affrontando un percorso lungo 15 puntate, ognuna caratterizzata dalle 3 classiche sfide: la prova creativa, in cui potranno dare sfogo alla loro fantasia nel reinterpretare le ricette, la prova tecnica, in cui dovranno dimostrare manualità e abilità lontano dagli occhi dei giudici - che assaggeranno le loro creazioni al buio - e la prova sorpresa, pensata per mettere alla prova la creatività e l’estro degli aspiranti pasticceri con sfide scenografiche.

Il cast

L’undicesima edizione di "Bake Off Italia - Dolci in forno" sarà sempre condotta da Benedetta Parodi e con il trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Il premio

Anche quest’anno, il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia.

La gara si sposterà anche a Trento per un’esterna presso il MUSE – Museo delle Scienze, che farà da sfondo a una prova sorpresa tutt’altro che semplice. Per affrontare al meglio la sfida, i concorrenti avranno la possibilità di lasciarsi ispirare dalla volta celeste con una visita al suggestivo osservatorio astronomico Terrazza delle Stelle (Viote del Monte Bondone).

Gli ospiti

Tra gli ospiti di questa nuova stagione anche Fulvio Marino, mugnaio di terza generazione, panificatore esperto e già noto volto televisivo, che torna sotto il tendone per diverse puntate nelle prove dedicate alla panificazione e ai lievitati.

