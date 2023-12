Bake Off Italia, il vincitore è Gabriele Citti: «La pasticceria è il mio rifugio, ma ora torno a studiare»

di Cristina Siciliano

Il vincitore di Bake Off Italia - Dolci in forno è Gabriele Citti, il 22enne che ha sorpreso tutti per il suo talento che l'ha portato alla vittoria finale dell'undicesima edizione del food-reality condotto da Benedetta Parodi. In finale sono arrivati quattro concorrenti: Roberta, Gabriele, Fabio e Tommaso che si sono sfidati in alcune prove. Colei che si è conquistata il quarto posto è stata Roberta mentre al terzo posto è arrivato Tommaso. I due finalisti si sono poi sfidati nell’ultima prova che ha decretato Gabriele Citti come Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. I giudici, che hanno decretato il vincitore della finale, sono stati Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Chi è Gabriele Citti

Gabriele Citti ha 22 anni ed è nato a Lucca il 21 dicembre 2001.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA